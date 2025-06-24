В ДТП в районе улицы Зеленодольской пострадал мотоциклист

24.06.2025 | 11:18

В Пензе в понедельник, 23 июня, в районе улицы Зеленодольской случилось ДТП с участием мотоциклиста.

Авария произошла в 16:43. Столкнулись тягач «Чайка-Сервис 27842А» с 43-летним водителем и мотоцикл Kawasaki Ninja 1000, им управлял 37-летний мужчина.

Кадры с последствиями ДТП появились в Сети. На них запечатлены опрокинутое двухколесное транспортное средство и человек, лежащий на обочине в окружении свидетелей аварии. По словам очевидцев, пострадавший не двигался.

В Госавтоинспекции сообщили, что мотоциклиста госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - рассказали в областной ГАИ.