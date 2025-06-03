Погоня на мосту Дружбы: в Пензе наказали квадроциклиста

03.06.2025 | 15:49

В Пензе наказали 43-летнего квадроциклиста, который нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от инспекторов ДПС.

Сотрудники полиции заметили водителя на улице Кирова: он выехал на встречную полосу при запрещающем сигнале светофора. Требование об остановке мужчина проигнорировал, и инспекторы пустились в погоню.

В процессе преследования полицейские неоднократно обращались к квадроциклисту через громкоговоритель, но тот продолжил ездить по улицам с выходом на мост Дружбы, демонстрируя агрессивное вождение и подвергая опасности окружающих.

В итоге мужчину задержали напротив дома № 3а на Урицкого, недалеко от ресторана «Бочка». Оказалось, что водитель нетрезв: результат освидетельствования - 0,176 промилле.

«Гражданин был отстранен от управления транспортным средством. Транспортное средство было помещено на штрафстоянку, а в отношении нарушителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством, не имея права управления, нарушение правил применения мотошлема, движение по пешеходным дорожкам, тротуарам, а также управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, без полиса ОСАГО и неповиновение законному требованию сотрудника полиции», - перечислили в областной ГАИ.