Происшествия

В Пензенской области за день случилось 3 ДТП с мототранспортом

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В четверг, 22 мая, в Пензенской области случилось сразу 3 ДТП с участием двухколесного транспорта.

В 7:00 в Октябрьском районе Пензы на 629-м километре федеральной дороги М-5 опрокинулся мотоцикл Motoland. 37-летнего водителя госпитализировали.

В 11:00 в Бессоновском районе на 16-м километре дороги Пенза - Лунино столкнулись грузовая «Газель» под управлением 30-летнего мужчины и мопед Racer с 22-летним водителем. Последний в результате ДТП оказался на больничной койке.

В 14:30 еще один дорожный инцидент произошел в Городище. У дома № 11 на улице Заречной 17-летний подросток на мотоцикле «Минск» въехал в препятствие и опрокинулся. Пострадал его 16-летний пассажир, которого доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

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