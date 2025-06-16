В Богословке в ДТП пострадал молодой мотоциклист

16.06.2025 | 14:00

В селе Богословка Пензенского района молодого мотоциклиста госпитализировали после ДТП с двумя автомобилями. Авария случилась в субботу, 14 июня.

В 21:00 на улице Березовой столкнулись «Лада-Веста» с 34-летним водителем, УАЗ (который в народе называют «буханкой») с 58-летним и мотоцикл Patron Aero 125F с 20-летним.

Кадры появились в Сети. На них запечатлено, как на дороге лежит молодой человек, рядом с ним сидит девушка и держит его голову (по словам очевидцев, она была его пассажиркой, но не пострадала). На месте работают медики.

Мотоциклиста госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.