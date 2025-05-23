Происшествия

В Пензе в ДТП на улице Аустрина погиб мотоциклист

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В Пензе в пятницу, 23 мая, на Северной Поляне случилось смертельное ДТП с мотоциклом и 2 автомобилями. Погиб водитель двухколесного транспорта.

В Пензе в ДТП на улице Аустрина погиб мотоциклист

Авария произошла напротив «Пензаэнерго» на Аустрина, 168а. В 9:30 там столкнулись ГАЗ-33025 с мужчиной 1973 года рождения за рулем, мотоцикл Ducati с водителем 1987-го и «Лада-Калина» под управлением женщины 1999-го.

В Пензе в ДТП на улице Аустрина погиб мотоциклист

«Водитель мотоцикла скончался. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщил начальник отдела областной Госавтоинспекции Роман Аллакин.

В Пензе в ДТП на улице Аустрина погиб мотоциклист

В четверг, 22 мая, в Пензенской области случилось сразу 3 ДТП с участием двухколесного транспорта.

В Октябрьском районе города на 629-м километре М-5 опрокинулся мотоцикл Motoland. 37-летнего мужчину, управлявшего им, госпитализировали.

В Бессоновском районе на 16-м километре дороги Пенза - Лунино столкнулись грузовая «Газель» и мопед Racer, его 22-летний водитель оказался на больничной койке.

В Городище подросток на мотоцикле «Минск» въехал в препятствие, 16-летнего пассажира доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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