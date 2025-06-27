16-летний мотоциклист попал в ДТП на проспекте Победы

В Пензе на проспекте Победы случилось ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Пострадали 2 человека.
По предварительным данным, около 7:12 26 июня в районе ЦНТИ столкнулись «Лада-Калина» с 49-летним водителем за рулем и Dunlop Denago, которым управлял 16-летний юноша.
«В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в областной ГАИ.
Также в ДТП пострадал 20-летний пассажир «Калины». После оказания помощи медики отпустили его, госпитализация не потребовалась.
По факту случившегося проводится проверка.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀