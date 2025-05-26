Момент ДТП с ВАЗом и мотоциклом на ул. Кирова попал на видео

26.05.2025 | 08:55

В Пензе на видео попал момент ДТП с мотоциклистом и ВАЗом на улице Кирова. Авария произошла вечером в воскресенье, 25 мая, рядом с пересечением с улицей Кураева.

На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, водитель ВАЗ-2112 двигается по Кирова в сторону памятника Первопоселенцу. Впереди него - мотоциклист. Внезапно легковой автомобиль врезается в мотоцикл, при этом передние колеса машины приподнимаются.

В такой сцепке транспортные средства проезжают несколько метров. Затем мотоцикл и его водитель падают на дорогу.

По словам очевидцев, за рулем ВАЗа была девушка, которая недавно получила права.

Пока официальной информации о случившемся нет. Насколько серьезно пострадал мотоциклист, не известно.