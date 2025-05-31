В Бессоновском районе мотоциклист бросил раненого мальчика на дороге

31.05.2025 | 13:05

В ночь на пятницу, 30 мая, в Бессоновском районе случилось ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в 0:40 на 9-м километре дороги Пенза - Лунино неустановленный мотоциклист врезался в препятствие.

Его пассажира, мальчика 2011 года рождения, госпитализировали с травмами.

Водитель мотоцикла скрылся, полиция ведет розыск.

Свидетелей происшествия просят позвонить в отделение ГАИ ОМВД России по Бессоновскому району по телефонам: (884140) 25-179, 02 - или обратиться по адресу: с. Бессоновка, Больничный переулок, 3.