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Глас народа | Житель Никольского района молит чиновников о ямочном ремонте

12.03.2020|09:20
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Житель Никольского района Пензенской области обратился к местным чиновникам с мольбой. Послание опубликовано в группе «Подслушано в Никольске» во «ВКонтакте».

«Уважаемый Виктор Александрович (Попков, глава администрации Никольска. - Прим. ред.). И не менее уважаемая Людмила Валентиновна (Линина, глава администрации Никольского района. - Прим. ред.). И уважаемая администрация. Вы наша единственная власть и защита, которую мы видим каждый день. Обращаемся от каждого жителя, который не смог уехать при возможности из нашего уютного, любимого городка», - написал интернет-пользователь, пожелавший остаться анонимом.

«Мы понимаем, трубы с водой сгнили, вместо реки помои, спортшколу и бассейн затапливает, а (алкомаркеты. - Прим. ред.) в центре города стоят, мы уже привыкли, не осуждаем. Мы верим, что вы все-таки работаете, а не показываете вид», - подчеркнул автор.

Он попросил чиновников отремонтировать дороги, по которым стало невозможно ездить, хотя бы заделав ямы.

«Пожалуйста, просим вас. Вас не осуждают, просто как-то успокойте людей, объясните, поддержите, скажите сроки, говорите с населением, ведь сейчас XXI век, есть ресурсы для этого», - подытожил участник группы.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил районным чиновникам вести активную работу с населением в соцсетях, в том числе организовать прямые линии.

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Гость|12.03.2020 09:34|

penzainform.ru писал(a):

говорите с населением,
А чего не поговорить? Можно и пообещать...

Наивным нужно в церковь идти...

Гость|12.03.2020 09:35|

а зачем молить?

Убиваешь колесо, вызываешь ГИБДД, подаешь в суд.

В следующей яме убиваешь другое колесо - повторяешь.

Просишь всех своих знакомых делать аналогично.

Гость|12.03.2020 09:53|

от дожили ... люди, кормильцы - упрашивают бездельников, глуповатых чиновников выполнять свою работу, за которую эти бездельники получают тройную, а то и десятерную з/п. Это без учёта откатов и прямого воровства ! там на местах поди поголовно едрисня все кресла скупила ?

Гость|12.03.2020 09:57|

А ведь заставит что-то сделать

Гость|12.03.2020 10:01|

Гость писал(a):

А ведь заставит что-то сделать
Если туда нагрянет московская прокуратура, они за свой счёт - карманных денег в три дня всё заасфальтируют перед приездом !

Гость|12.03.2020 10:05|

Гость писал(a):

Если туда нагрянет московская прокуратура, они за свой счёт - карманных денег в три дня всё заасфальтируют перед приездом !
Тогда пишите Президенту - гаранту Конституции.

Имя: Гость
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