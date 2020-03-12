12.03.2020 | 09:20

Житель Никольского района Пензенской области обратился к местным чиновникам с мольбой. Послание опубликовано в группе «Подслушано в Никольске» во «ВКонтакте».

«Уважаемый Виктор Александрович (Попков, глава администрации Никольска. - Прим. ред.). И не менее уважаемая Людмила Валентиновна (Линина, глава администрации Никольского района. - Прим. ред.). И уважаемая администрация. Вы наша единственная власть и защита, которую мы видим каждый день. Обращаемся от каждого жителя, который не смог уехать при возможности из нашего уютного, любимого городка», - написал интернет-пользователь, пожелавший остаться анонимом.

«Мы понимаем, трубы с водой сгнили, вместо реки помои, спортшколу и бассейн затапливает, а (алкомаркеты. - Прим. ред.) в центре города стоят, мы уже привыкли, не осуждаем. Мы верим, что вы все-таки работаете, а не показываете вид», - подчеркнул автор.

Он попросил чиновников отремонтировать дороги, по которым стало невозможно ездить, хотя бы заделав ямы.

«Пожалуйста, просим вас. Вас не осуждают, просто как-то успокойте людей, объясните, поддержите, скажите сроки, говорите с населением, ведь сейчас XXI век, есть ресурсы для этого», - подытожил участник группы.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил районным чиновникам вести активную работу с населением в соцсетях, в том числе организовать прямые линии.

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