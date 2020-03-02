02.03.2020 | 09:35

В понедельник, 2 марта, губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу руководителей муниципальных администраций в социальных сетях.

«Люди жалуются на то, что сложно найти страницу главы администрации в соцсети, ответы на обращения не поступают, страница не пополняется информацией, нет данных о том, что происходит в районе, аккаунт не ведется», - заявил Белозерцев на видеоконференции с главами районов области.

Он подчеркнул, что находит время на ведение своих страниц.

«Не думаю, что вы заняты больше, чем я. Да, это новая работа, которой вы раньше не занимались, но в этом есть необходимость и потребность», - подчеркнул губернатор.

Он отдал распоряжение своим подчиненным, в том числе пресс-службе, провести обучающие занятия с главами районов и их помощниками, которые должны будут работать в соцсетях с обращениями граждан.

Ранее Белозерцев поручил главам администраций провести в интернете прямые линии.

«Давайте сделаем пилотный проект в марте. Вы сами почувствуете необходимость в этом», - обратился он к руководителям органов местного самоуправления.

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