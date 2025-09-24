Участок улицы Суворова в Пензе остается закрытым

24.09.2025 | 14:35

В Пензе участок улицы Суворова от Московской до улицы Чехова до сих пор закрыт для проезда, хотя глава города настоятельно рекомендовал ресурсникам завершить все работы как можно раньше.

С 19 сентября здесь проводят технологическое присоединение строящегося объекта к инженерным сетям. Из-за земляных работ пришлось изменить маршруты общественного транспорта, что неудобно и пассажирам, и шоферам, простаивающим в пробках на узкой улице Бакунина.

Коммунальщики сразу заявили, что закончить планируют к 20:00 24 сентября.

Глава города Олег Денисов 22-го числа выехал на место, изучил ситуацию и поставил перед руководством организации задачу завершить весь объем за 2 ближайших дня, чтобы открыть проезд для транспорта пораньше. Однако днем 24-го процесс продолжался.

Ранее сообщалось, что для укладки финишного слоя асфальта на местах разрытий необходимо дождаться, когда выравнивающий слой даст усадку.