Как визуально скрыть неровности стен?

Вопрос от интернет-пользователя
Поскупился на штукатурку, стены вышли неровными. Как это можно скрыть, не переделывая весь ремонт?
Ответ специалиста
Чтобы скрыть неровности стен, можно использовать разные методы и приемы. Вот некоторые из них:
- правильное освещение - оно будет отвлекать внимание от изъянов. Используйте точечные светильники, чтобы создать тени и визуально сгладить поверхности;
- зеркала - проблемные участки станут не так заметны, кроме того, помещение будет казаться просторнее;
- картины и фотографии - ими можно буквально закрыть неровности;
- стеллажи и полки помогут достичь цели, а также добавят функционала;
- шторы - можно использовать ткани для создания акцентов, например повесить длинные полотна;
- декоративные рейки - вертикальные деревянные полосы на стенах способны скрыть неровности и придать комнате современный вид.