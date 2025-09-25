Как визуально скрыть неровности стен?

25.09.2025 | 13:45

Вопрос от интернет-пользователя

Поскупился на штукатурку, стены вышли неровными. Как это можно скрыть, не переделывая весь ремонт?

Ответ специалиста

Чтобы скрыть неровности стен, можно использовать разные методы и приемы. Вот некоторые из них:

- правильное освещение - оно будет отвлекать внимание от изъянов. Используйте точечные светильники, чтобы создать тени и визуально сгладить поверхности;

- зеркала - проблемные участки станут не так заметны, кроме того, помещение будет казаться просторнее;

- картины и фотографии - ими можно буквально закрыть неровности;

- стеллажи и полки помогут достичь цели, а также добавят функционала;

- шторы - можно использовать ткани для создания акцентов, например повесить длинные полотна;

- декоративные рейки - вертикальные деревянные полосы на стенах способны скрыть неровности и придать комнате современный вид.