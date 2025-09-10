Дерево на улице Рахманинова угрожает жизням детей

10.09.2025 | 20:21

Юным жителям улицы Рахманинова угрожает опасность. Во дворе между домами № 45 и 51, над хоккейной коробкой, где в теплое время года дети играют в футбол, нависла сломанная ветвь дерева.

О проблеме в среду, 10 сентября, рассказал очевидец в Сети. Он уточнил, что около 3 месяцев назад уже обращался к ответственным лицам и просил спилить аварийные деревья на территории. Теперь 1 надломилось, а на очереди еще около 10.

В сентябре прошлого года в Пензе на проспекте Строителей дерево рухнуло на мать с ребенком.

ЧП случилось на территории детского сада № 141. Женщина была вынуждена обратиться в травмпункт.

В ноябре 2024-го 41-летний мужчина умер после падения дерева на Олимпийской аллее. У него остались жена и маленькая дочь.