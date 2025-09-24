Сетевое издание|18+|Среда|24 сен 2025|19:27
Общество

Улицу Захарова в Пензе избавят от «заплаток»

На улице Захарова исчезнут «заплатки» на проезжей части. Новый асфальт положат по всей ее ширине, заявил глава Пензы Олег Денисов в среду, 24 сентября.

«При восстановлении покрытия после вскрышных работ контролируем не только сроки, но и соответствие нормам. К сожалению, не все подрядные организации соблюдают правила благоустройства», - написал глава города в своем телеграм-канале.

Появление «заплаток» на улице Захарова он назвал недопустимым подходом. По нормам асфальт нужно восстанавливать исключительно картами (широкими участками от бордюра до бордюра).

«Теперь параллельно с ликвидацией еще одного разрытия - на пересечении улиц Захарова и Ставского - бригада исправляет свои недочеты. Договорились об укладке асфальта по всей ширине дороги на обеих полосах движения», - уточнил Денисов.

В заключение глава города пообещал добиться, чтобы в будущем таких ситуаций было меньше и организации добросовестно исполняли свои обязательства.

Источник — фото из тг-канала Олега Денисова
