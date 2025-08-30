Провал на пересечении улиц Красной и Чкалова растет с каждым днем

30.08.2025 | 10:13

В Пензе 1,5 месяца не могут заделать провал на пересечении улиц Чкалова и Красной. Дефект заметили в июне, он существует и сейчас.

«Провал увеличивается с каждым днем. Он уже стал в 1,5 раза больше люка, который там был когда-то», - рассказал подписчик телеграм-канала PenzaInform.

Он добавил, что в управлении ЖКХ осведомлены о проблеме. Дефект пообещали ликвидировать, как только освободится бригада специалистов.

Сейчас опасное место огорожено. Провал мешает движению по полосе на Красной в сторону больницы КИМ.

Ранее житель Пензы рассказал об аварийном участке рядом с домом № 1 на улице Гоголя. 22 августа на этом отрезке дороги коммунальщики проводили работы. После завершения ремонта осталась яма, которая представляет опасность как для водителей, так и для пешеходов.