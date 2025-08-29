На улице Тепличной собаки нападают на детей

29.08.2025 | 17:23

В рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась горожанка Светлана. Женщина рассказала о нападении собак на детей на улице Тепличной.

Местных жителей более полугода терроризируют 2 бездомных животных. Был случай, когда собака укусила в живот ученика 4-го класса.

Дети боятся гулять или выходить на улицу одни.

В основном собаки бегают рядом со школой № 75 и ее стадионом, поэтому пензячка ожидает обострения проблемы в сентябре, когда у детей начнутся занятия.

«Городские службы не реагируют. Администрация школы неоднократно звонила в службу по отлову животных - все без толку. Один раз кто-то приезжал, походил с сачком и уехал. Собаки так и остались», - рассказала горожанка.

На бездомных собак, собирающихся в стаи и терроризирующих людей, жалуются жители многих районов Пензы. Нередки и случаи нападения. Так, в мае безнадзорные животные покусали мать и дочь на Фрунзе, 36. По факту случившегося возбудили уголовное дело.