Сетевое издание|18+|Вторник|2 сен 2025|11:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

Жители Зари утром застряли в огромных пробках

Печать
Telegram

Утро вторника, 2 сентября, выдалось недобрым для жителей Зари. Они застряли в огромных пробках, пытаясь выехать из микрорайона.

Путь по трассе занимал около часа.

«Простояла в пробках 50 минут! И это только для того, чтобы выехать на проспект Победы!» - сообщила горожанка в Сети.

На дорогу по развязке времени уходило не меньше.

«Выехала из дома в 7:40, на работе я была в 9:20 (ул. Володарского). Где-то 1 час 10 мин составлял мой путь от Зари до «Буртасов»!» - пожаловалась жительница Зари.

Многие взрослые опоздали на работу, дети - в школы, а кто-то в больницу.

«Я с ребенком выехала в 8 утра в больницу сдать анализы, сейчас я еду только около «Буртасов». Анализы до 9:30. Я еду с ребенком уже час! Пробки и по трассе, и по проспекту Строителей!» - написала пензячка в 9:01 в чате Октябрьского района.

«Живем в Заре, ребенок сегодня опоздал в школу, учимся в 57-й на проспекте Строителей в районе «Товаров для женщин». Сели в 7:35 в маршрутку № 40, думали быстрее доедем через Заставу до «Буртасов», а там пешочком, не спеша, по холодку, до школы пройтись минут 15. Ага, не тут-то было. К «Буртасам» мы приехали только в 8:26, конечно же на урок ребенок опоздал, учимся с 8:30. Представляю реакцию учителя, ребенок в первый учебный день опоздал на урок на 15 минут минимум. Трасса стоит, Застава стоит, светофоров наставили и пешеходных переходов нерегулируемых через каждые 50 метров наверное. Это уже не город, а какой-то адский котел», - рассказала другая родительница.

Жители Зари оказались отрезаны от города, они требуют возвращения левого поворота на М-5, который исчез в мае. По их мнению, это должно хоть как-то спасти ситуацию.

Источник видео и фото - чат Октябрьского района в Telegram.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте