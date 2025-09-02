Жители Зари утром застряли в огромных пробках

02.09.2025 | 11:28

Утро вторника, 2 сентября, выдалось недобрым для жителей Зари. Они застряли в огромных пробках, пытаясь выехать из микрорайона.

Путь по трассе занимал около часа.

«Простояла в пробках 50 минут! И это только для того, чтобы выехать на проспект Победы!» - сообщила горожанка в Сети.

На дорогу по развязке времени уходило не меньше.

«Выехала из дома в 7:40, на работе я была в 9:20 (ул. Володарского). Где-то 1 час 10 мин составлял мой путь от Зари до «Буртасов»!» - пожаловалась жительница Зари.

Многие взрослые опоздали на работу, дети - в школы, а кто-то в больницу.

«Я с ребенком выехала в 8 утра в больницу сдать анализы, сейчас я еду только около «Буртасов». Анализы до 9:30. Я еду с ребенком уже час! Пробки и по трассе, и по проспекту Строителей!» - написала пензячка в 9:01 в чате Октябрьского района.

«Живем в Заре, ребенок сегодня опоздал в школу, учимся в 57-й на проспекте Строителей в районе «Товаров для женщин». Сели в 7:35 в маршрутку № 40, думали быстрее доедем через Заставу до «Буртасов», а там пешочком, не спеша, по холодку, до школы пройтись минут 15. Ага, не тут-то было. К «Буртасам» мы приехали только в 8:26, конечно же на урок ребенок опоздал, учимся с 8:30. Представляю реакцию учителя, ребенок в первый учебный день опоздал на урок на 15 минут минимум. Трасса стоит, Застава стоит, светофоров наставили и пешеходных переходов нерегулируемых через каждые 50 метров наверное. Это уже не город, а какой-то адский котел», - рассказала другая родительница.

Жители Зари оказались отрезаны от города, они требуют возвращения левого поворота на М-5, который исчез в мае. По их мнению, это должно хоть как-то спасти ситуацию.

Источник видео и фото - чат Октябрьского района в Telegram.