Пензенские водители рассказали о проблемах на заправках

27.09.2025 | 11:29

В Пензе некоторые водители испытывают трудности с заправкой автомобилей. Они сообщают в Сети об очередях на АЗС и отсутствии некоторых марок бензина.

Часть автомобилистов указали на лимиты раздачи АИ-95, действующие на отдельных заправках: не более 30 л в одни руки. Большинство пожаловались на то, что топливо быстро дорожает.

«Сегодня на «Роснефти» на проспекте Победы не было ни 92-го, ни 95-го, только «Пульсар» и очередь», «Вечером 92-й стоил на «Апельсине» 65 руб., на «Союзе» - 63 руб., поехал на «Роснефть» - 58,55 руб., хотел купить - так нету. Залил 95-й по 62,5 руб. и в очереди был седьмым. В Кривозерье», «Вчера с 10:30 до 12:00 «Татьнефть» - очередь 5-6 машин на каждую колонку, Север, «Роснефть» - большегрузы, очередь, у «Буртас» «Роснефть» - также очередь более 5 машин на колонку. В 21:15 «Роснефть», «Буртасы» - очередь от 5 машин на колонку, 95-го нет, 92-й не на всех колонках, «Пульсар» есть», «95-й у Бригадирского на «Лукойле» еще неделю назад пропадал», «На «Роснефти» в Кривозерье каждый день с утра до вечера либо очереди, либо у дороги протянута ленточка с информацией об отсутствии бензина», - рассказали водители в чате телеграм-канала PenzaInform вечером в пятницу, 26 сентября.

Часть пензенских автомобилистов отметили, что не испытывают никаких проблем с заправкой и не видели ни очередей на АЗС, ни ограничений в продаже топлива.

Ситуацию прокомментировали и жители других районов области.

«У нас в Каменке все мелкие заправки закрылись из-за того, что нет бензина. И 2 заправки только работают на весь город, и, конечно, образуются очереди», «Колышлей, 92-го нет, цены растут каждую неделю. К Новому году дойдет до 100 руб. за 92-й», - написали они.

Один из водителей рассказал о проблемах на небольших малоизвестных заправках в регионе: «Там то нет бензина, то ценник 67 руб. ломят за 95-й».

По данным федеральных СМИ, уже больше месяца в ряде регионов России есть перебои в поставках бензина на АЗС. Причина - сезонный рост спроса одновременно со снижением производства топлива, в том числе из-за внеплановых ремонтов НПЗ.

«Некоторые сети, которые продолжают работать в условиях локального дефицита топлива, были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10-20 л на посетителя либо временно продавать только дизель. Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать непростой период дефицита и не закрывать временно АЗС, как это произошло ранее с отдельными небольшими заправками. В целом ситуация касается в первую очередь Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока», - сообщил в беседе с «Известиями» президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.