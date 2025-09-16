В Пензе не смогли спасти ястреба, найденного у Тропы здоровья

16.09.2025 | 12:31

В Пензе раненый ястреб, найденный горожанами у Тропы здоровья, погиб, не дождавшись помощи специалистов. О этом рассказала очевидица в Сети.

По ее словам, хищника обнаружили в понедельник, 15 сентября. У него была травма в районе груди, предположительно перелом.

«Мы звонили в разные инстанции, но нам сказали, что за изъятие птицы из дикой природы грозит уголовная ответственность. Нам посоветовали оставить ее там, где нашли», - сообщила пензячка.

Тогда неравнодушные горожане обратились в ветклинику, но им отказали в приеме. Ястреб так и не получил помощи и умер.

«На словах все добродетели, а по факту никому нет дела», - отметила женщина.

В Сети пользователи посочувствовали птице. Их поразило человеческое безразличие.

«Бедная… Мучилась, по глазам видно», «Очень жаль милую птичку, какой гнилой поступок - не посмотреть даже, что с ней, и не помочь», «В целом ветклиники не виноваты, законы у нас такие», - написали они.

Ранее в пензенском дачном массиве неясыть погибла от удара током. На ответственных составили административный материал.