Жители ГПЗ пожаловались на темноту в сквере «Семейный»

18.09.2025 | 20:51

В сквере «Семейный» по вечерам темно, сообщают жители ГПЗ в районном чате в Telegram. Оказалось, что ситуация пока не изменится, ведь там продолжается благоустройство.

«В какое время включается освещение в парке «Семейном»? Время 19:00 - темно, я не знаю, как где. Или только во время открытия освещался?», «Зато в 7-7:30 свет в парке горит, хотя на улице светло...» - написали горожанки в чате.

Им ответил представитель областного правительства. По его словам, освещение на территории включается одновременно с городским, но так как благоустройство объекта еще не завершено и проводятся работы, возникает необходимость временного отключения электросетей.

«После завершения всех работ наружное освещение парка «Семейный» будет работать в постоянном режиме», - заверил чиновник.

Благоустройство «Семейного» проводится на средства областного бюджета, оно стартовало 25 июля. В этом году был запланирован первый этап, на 2026-й намечен второй. Фотоленту из обновленного сквера можно посмотреть здесь

Новая дорога на ГПЗ, которая проходит рядом со сквером «Семейный», тоже до сих пор не освещается, обратили внимание жители микрорайона. В Управлении капитального строительства г. Пензы пояснили, что идет процесс передачи объекта муниципальной казне. После определения обслуживающей организации освещение должно быть включено.

Фото Юлии из тг-чата «Железнодорожный район города Пензы».