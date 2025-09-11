Пензенцы: На перекрестке в Заставе все осталось без изменений

11.09.2025 | 08:27

В Пензе на перекрестке улиц 65-летия Победы и Генерала Глазунова/дороги в сторону проспекта Строителей в Дальнем Арбекове не изменили схему организации движения. Об этом утром в четверг, 11 сентября, сообщили горожане.

«Где новая схема движения на перекрестке 65-летия Победы? Почему до сих пор знаки не поменяли? Очередной раз показывает ваше бла-бла-бла!», «Полная безответственность!!! Зачем говорить, обещать внедрить? Никто не контролирует, главное - пост красивый написать», - возмутились горожане в чате Октябрьского района мессенджера Telegram. Они вновь встали в пробке.

Пензенцы добавили, что знак «Уступи дорогу» остался на своем месте.

Ранее в мэрии пообещали, что с 11-го числа на указанном перекрестке дорога на улице 65-летия Победы станет второстепенной. Таким образом надеются улучшить его пропускную способность.

Специалисты ГБУ «Безопасный регион» должны были провести настройку системы адаптивного регулирования светофорных объектов.

С начала сентября в Дальнем Арбекове резко осложнилась транспортная ситуация, в том числе из-за ремонтных работ на трассе М-5. Пензенцы стоят в пробках, опаздывая на работу и учебу.

В администрации города пообещали решить проблему, а также рассмотреть возможность расширения проезжей части улицы 65-летия Победы - от перекрестка в восточном направлении, до трассы.

UPD: в 8:33 в в чате Октябрьского района мессенджера Telegram появилось сообщение, что специалисты только приступили к изменению схемы организации движения.

Видео «Пенза Новости».