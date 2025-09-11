Сетевое издание|18+|Четверг|11 сен 2025|12:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Пензенцы: На перекрестке в Заставе все осталось без изменений

Печать
Telegram

В Пензе на перекрестке улиц 65-летия Победы и Генерала Глазунова/дороги в сторону проспекта Строителей в Дальнем Арбекове не изменили схему организации движения. Об этом утром в четверг, 11 сентября, сообщили горожане.

«Где новая схема движения на перекрестке 65-летия Победы? Почему до сих пор знаки не поменяли? Очередной раз показывает ваше бла-бла-бла!», «Полная безответственность!!! Зачем говорить, обещать внедрить? Никто не контролирует, главное - пост красивый написать», - возмутились горожане в чате Октябрьского района мессенджера Telegram. Они вновь встали в пробке.

Пензенцы добавили, что знак «Уступи дорогу» остался на своем месте.

Ранее в мэрии пообещали, что с 11-го числа на указанном перекрестке дорога на улице 65-летия Победы станет второстепенной. Таким образом надеются улучшить его пропускную способность.

Специалисты ГБУ «Безопасный регион» должны были провести настройку системы адаптивного регулирования светофорных объектов.

С начала сентября в Дальнем Арбекове резко осложнилась транспортная ситуация, в том числе из-за ремонтных работ на трассе М-5. Пензенцы стоят в пробках, опаздывая на работу и учебу.

В администрации города пообещали решить проблему, а также рассмотреть возможность расширения проезжей части улицы 65-летия Победы - от перекрестка в восточном направлении, до трассы.

UPD: в 8:33 в в чате Октябрьского района мессенджера Telegram появилось сообщение, что специалисты только приступили к изменению схемы организации движения.

Видео «Пенза Новости».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте