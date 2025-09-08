Новый тренажер на Тропе здоровья уже нуждается в ремонте

08.09.2025 | 11:38

Один из новых уличных тренажеров на Тропе здоровья уже нуждается в ремонте, сообщил житель Пензы на странице губернатора во «ВКонтакте» в понедельник, 8 сентября.

«На тропе установили новые уличные тренажеры. Один уже поломался - сломано соединение (фото предоставлено). Необходим срочный ремонт! Использование данного тренажера может привести к травме», - предупредил горожанин.

По его словам, необходимо подтянуть и остальные соединения - многие из них разболтались.

Обновление Тропы здоровья началось во второй половине 2024 года. Подрядчик переустроил сети наружного освещения, уложил плитку, поставил световые опоры и протестировал новое оборудование.

В 2025 году ремонтные работы возобновили c наступлением устойчивой теплой погоды. На отрезке, который до холодов укрепили шпунтами, появились ограждения. Там, где уровень земли существенно выше уровня покрытия, поставили габионы - конструкции из проволоки, наполненные красной яшмой и предназначенные для защиты от сползания грунта.

Затем обустроили спортивную площадку с тренажерами, поставили скамейки, оборудовали лестницы (к Тропе здоровья - с улицы Пацаева, из парка Белинского; вниз от нее - к 1-му проезду Станиславского).

На благоустройство прогулочной зоны было выделено 100 млн рублей из регионального бюджета.

Фото Дмитрия Д.