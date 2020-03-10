10.03.2020 | 14:58

В пензенских школах начали раздавать памятки по профилактике коронавируса. Об этом порталу PenzaInform.ru рассказала горожанка Екатерина.

«Кто предупрежден, тот вооружен», - резюмировала женщина, добавив, что такой листок принес ее сын, учащийся лицея № 55.

На присланных ею снимках запечатлена памятка, в которой говорится о том, что в образовательные организации не допускаются лица с проявлениями респираторной инфекции. Далее перечисляются симптомы.

«Необходимо оставить ребенка дома и вызвать врача. Сообщить о здоровье ребенка классному руководителю», - гласит текст.

На обороте перечислены универсальные меры профилактики инфекций.

Во вторник, 10 марта, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев отметил, что в области зараженных коронавирусом не выявлено.

Министр здравоохранения Алесандр Никишин доложил, что всего в регионе наблюдалось 239 человек, 229 уже сняты с учета.

10 лиц побывали в государствах с потенциальным риском. После двухкратного подтверждения анализа эти пациенты будут выписаны из лечебных учреждений. Еще наблюдаются 78 человек, контактировавших с людьми, которые могли быть заражены коронавирусом. Они находятся дома.

«Я еще раз прошу жителей области максимально ограничить выезды в страны, которые относятся к группе риска. Поверьте, можно в самолете или где угодно проконтактировать с больным человеком и привезти коронавирус в Пензенскую область. Давайте сделаем паузу в поездках!» - завершил тему губернатор.

По данным на 8 марта, в России зарегистрировали 17 заболевших этой опасной инфекцией.

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