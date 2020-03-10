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Глас народа | В Пензе родителям школьников раздали памятки о коронавирусе

10.03.2020|14:58
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В пензенских школах начали раздавать памятки по профилактике коронавируса. Об этом порталу PenzaInform.ru рассказала горожанка Екатерина.

«Кто предупрежден, тот вооружен», - резюмировала женщина, добавив, что такой листок принес ее сын, учащийся лицея № 55.

На присланных ею снимках запечатлена памятка, в которой говорится о том, что в образовательные организации не допускаются лица с проявлениями респираторной инфекции. Далее перечисляются симптомы.

«Необходимо оставить ребенка дома и вызвать врача. Сообщить о здоровье ребенка классному руководителю», - гласит текст.

На обороте перечислены универсальные меры профилактики инфекций.

Во вторник, 10 марта, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев отметил, что в области зараженных коронавирусом не выявлено.

Министр здравоохранения Алесандр Никишин доложил, что всего в регионе наблюдалось 239 человек, 229 уже сняты с учета.

10 лиц побывали в государствах с потенциальным риском. После двухкратного подтверждения анализа эти пациенты будут выписаны из лечебных учреждений. Еще наблюдаются 78 человек, контактировавших с людьми, которые могли быть заражены коронавирусом. Они находятся дома.

«Я еще раз прошу жителей области максимально ограничить выезды в страны, которые относятся к группе риска. Поверьте, можно в самолете или где угодно проконтактировать с больным человеком и привезти коронавирус в Пензенскую область. Давайте сделаем паузу в поездках!» - завершил тему губернатор.

По данным на 8 марта, в России зарегистрировали 17 заболевших этой опасной инфекцией.

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Гость|10.03.2020 15:37|

penzainform.ru писал(a):

где угодно проконтактировать с больным человеком и привезти коронавирус в Пензенскую область.
Поэтому больше мероприятий необходимо проводить с привлечением большого количества иногородних.

Гость|10.03.2020 15:47|

Надо не школьникам и родителям, а основной группе риска ! Это депутаты, высокооплачиваемые бездельники, их обслуга, родственники, те которые за ними следят и устраивают показательные судилища и прочее по списку.

Гость|10.03.2020 16:19|

Дети COVID-19 не болеют, чудилы!

Гость|10.03.2020 16:22|

а еще китайцев на соревнования какие-нить вано не хочет пригласить?

Гость|10.03.2020 16:29|

penzainform.ru писал(a):

После двухкратного подтверждения анализа эти пациенты будут выписаны из лечебных учреждений.
кроме общего анализа крови у нас ничего не делают!

Гость|10.03.2020 16:36|

«В случае если человек подозревает у себя коронавирусную инфекцию, ему следует срочно обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы», — сообщили в Роспотребнадзоре.

к какому врачу? участковые педиатры уже не просто грубят а кусаются при обращении к ним

Гость|10.03.2020 16:37|

где в пензе есть тест-системы на это вирус?

Гость|10.03.2020 16:40|

penzainform.ru писал(a):

Давайте сделаем паузу в поездках!» - завершил тему губернатор.
Давайте! Куда обращаться за компенсацией за невозвратные билеты в Европу?

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