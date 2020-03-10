10.03.2020 | 09:21

Ситуация с коронавирусом в регионе стала первой темой, которая обсуждалась на планерке в правительстве Пензенской области во вторник, 10 марта.

Как сообщил губернатор Иван Белозерцев, случаев заражения жителей Пензенской области нет, всем необходимым соответствующие службы обеспечены. Особый контроль установлен за гражданами, вернувшимися из государств, которые находятся в группе риска.

Глава региона напомнил, что главный санитарный врач РФ принял постановление о дополнительных мерах по снижению риска завоза коронавируса. Оно подразумевает наблюдение в течение 14 дней за всеми лицами, вернувшимися из-за рубежа.

Тем, кто возвратился из эндемичных к вирусу территорий, будут выдаваться листки нетрудоспособности без посещения медицинских организаций.

«Я обращаюсь к жителям области, которые прибыли домой после отпуска или командировки из стран, которые относятся к группе риска, и в течение 14 дней не обратились в лечебные учреждения. Это нужно сделать обязательно. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье родных и близких», - подчеркнул губернатор.

Министр здравоохранения Алесандр Никишин доложил, что всего наблюдалось 230 человек, 229 уже сняты с учета.

10 лиц побывали в государствах с потенциальным риском. После двухкратного подтверждения анализа эти пациенты будут выписаны из лечебных учреждений. Еще наблюдаются 87 человек, контактировавших с людьми, которые могли быть заражены коронавирусом. Они находятся дома. Нуждающимся был выдан больничный лист.

«Еще раз обращаю внимание минздрава на активизацию работы по информированию граждан. Я сомневаюсь, что мы никого не пропустили из граждан, прибывших из стран с группой риска. Они могут чувствовать себя хорошо, но могут еще заболеть, так как инкубационный период, как мы знаем, длится 14 дней.

Нужно каждый день объяснять людям, какая на них лежит ответственность. И я еще раз прошу жителей области максимально ограничить выезды в страны, которые относятся к группе риска. Поверьте, можно в самолете или где угодно проконтактировать с больным человеком и привезти коронавирус в Пензенскую область. Давайте сделаем паузу в поездках!» - завершил тему губернатор.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.