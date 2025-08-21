На Олимпийской аллее пензенцев насторожила двухэтажная постройка

21.08.2025 | 07:53

Жители Пензы уверены: на Олимпийской аллее, на участке со стороны «Дизель-Арены», возводят не туалет. Снимки будущего двухэтажного строения, огороженного забором, опубликовали в Сети.

«Средства массовой информации сообщали, что возводят туалет для посетителей. Однако по факту здесь огромное капитальное здание на два этажа. Строительство ведется в рекреации. На заборе, который огораживает территорию, нет обозначения, кем выдано разрешение на строительство, кто заказчик, кто подрядчик. Опять жителей водят за нос?» - задал вопрос автор поста.

Пользователи предположили, что строится какая-то торговая площадка.

«И что это будет? Очередной торговый центр? Вот только на аллее этой гадости не хватало!» - написала горожанка.

Фото и вопрос пензенцы перепостили в телеграм-канал председателя гордумы Дениса Соболева. Он посоветовал обратиться с этой проблемой в администрацию города.

О начале строительства на этом участке Олимпийской аллеи стало известно в конце июля. Представитель управления культуры города рассказал, что специалисты реализуют социальную инициативу, через некоторое время там появятся «общественные удобства»: туалет и кафе. Все работы согласованы и выполняются в рамках закона.