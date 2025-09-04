В Пензенской области у осужденных начался учебный год

04.09.2025 | 11:57

1 сентября в Пензенской области за знаниями потянулись не только школьники. Учебный год начался и у осужденных колонии-поселения № 12 (она находится в Сосновке Бессоновского района).

К освоению программы среднего образования приступили 19 человек - их встретил празднично украшенный оборудованный класс с новыми учебниками на партах.

Кроме того, одному из осужденных удалось поступить в вуз на заочное - на факультет ветеринарной медицины и биотехнологии Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н. В. Верещагина.

С людьми работают педагоги вечерней школы.

«Куратор Евгений Иващенко и другие преподаватели обеспечивают полноценный образовательный процесс, способствуя интеллектуальному развитию и ресоциализации осужденных», - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.