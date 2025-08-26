Сетевое издание|18+|Вторник|26 авг 2025|09:25
В Пензе участок дороги рядом с домом № 1 на улице Гоголя представляет опасность для автомобилистов.

Как рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» горожанин вечером 25 августа, 22-го числа на этом отрезке улицы коммунальщики проводили работы. После завершения ремонта осталась яма, которая и создает проблемы.

Участок на улице Гоголя стал аварийным из-за опасной ямы

«Ежедневно на этом участке минимум 2 аварии, подвесок оставлено несчитано. Вчера автомобиль въехал в забор дома № 2, сегодня вечером сбили человека», - пожаловался пензенец.

Участок на улице Гоголя стал аварийным из-за опасной ямы

Мужчина добавил, что необходимо как можно скорее обезопасить дорогу, либо устранив дефект, либо поставив ограждение, которое предупреждало бы водителей об опасности.

Пензенские автомобилисты нередко сообщают о ямах на проезжей части, оставшихся после разрытий. Например, в июле из-за такого дефекта на дороге около дома № 1а на улице Лозицкой пострадали несколько машин.

