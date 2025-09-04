В Пензенской области стартовал дополнительный период ЕГЭ

04.09.2025 | 17:57

В четверг, 4 сентября, в Пензенской области, как и по всей стране, стартовал дополнительный период ЕГЭ-2025. Он продлится до 23-го числа.

Экзамены проводятся по 2 обязательным предметам - русскому языку и математике базового уровня. Первый в дополнительный период в регионе сдают 17 человек, второй - 27.

Право пройти государственную итоговую аттестацию в сентябре имеют выпускники, не сделавшие этого в установленные сроки, напомнили в министерстве образования.

4 сентября бывшие школьники написали экзамен по русскому языку, 8-го они сдадут математику. 23 сентября - резервный день. Площадкой для проведения ЕГЭ стала гимназия № 13.

В Пензенской области в 2025 году итоговое число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, составило 36. Около 2 тысяч человек получили высокие баллы.

Возможностью улучшить результаты и пересдать один из предметов по своему выбору в июле воспользовались 876 бывших школьников.