Сетевое издание|18+|Четверг|4 сен 2025|18:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Учеба

В Пензенской области стартовал дополнительный период ЕГЭ

Печать
Telegram

В четверг, 4 сентября, в Пензенской области, как и по всей стране, стартовал дополнительный период ЕГЭ-2025. Он продлится до 23-го числа.

Экзамены проводятся по 2 обязательным предметам - русскому языку и математике базового уровня. Первый в дополнительный период в регионе сдают 17 человек, второй - 27.

Право пройти государственную итоговую аттестацию в сентябре имеют выпускники, не сделавшие этого в установленные сроки, напомнили в министерстве образования.

4 сентября бывшие школьники написали экзамен по русскому языку, 8-го они сдадут математику. 23 сентября - резервный день. Площадкой для проведения ЕГЭ стала гимназия № 13.

В Пензенской области в 2025 году итоговое число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, составило 36. Около 2 тысяч человек получили высокие баллы.

Возможностью улучшить результаты и пересдать один из предметов по своему выбору в июле воспользовались 876 бывших школьников.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте