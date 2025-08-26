На ул. Яшиной пешеход в наушниках чуть не шагнул под грузовик

26.08.2025 | 16:25

Во вторник, 26 августа, в Пензе на улице Яшиной большегруз едва не сбил пешеходов.

На кадрах, выложенных в Сеть, видно, как молодой человек в наушниках и девушка вместе подходят к зебре. Спутница замечает опасность и останавливается, а парень успевает шагнуть на проезжую часть. Грузовик проносится в сантиметрах от него.

Пензенцы, увидевшие кадры, решили, что пешехода спасло чудо.

«Парень родился в рубашке», «Доля секунды решила, будет ли человек жить», - написали они.

При этом пользователи в Сети отметили: если бы случилась трагедия, виноватых в ней было бы двое: сам пешеход, не посмотревший по сторонам, и водитель, не остановившийся перед зеброй.

Ранее в Пензе женщина с 2 собаками едва не стала жертвой ДТП. Опасный момент зафиксировал видеорегистратор.

Источник фото и видео - vk.com/penzanovosti.