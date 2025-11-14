Происшествия

На улице Карпинского сбили 72-летнюю женщину

Печать
Telegram

Вечером в четверг, 13 ноября, на улице Карпинского в Пензе сбили 72-летнюю женщину, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, это случилось в 16:50.

За рулем автомобиля Nissan Murano, наехавшего на пешехода, был 59-летний пензенец.

Пострадавшую госпитализировали, обстоятельства произошедшего выясняются.

Утром 13 ноября на улице Гагарина водитель Livan сбил насмерть 47-летнего мужчину.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети