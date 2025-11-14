На улице Карпинского сбили 72-летнюю женщину

14.11.2025 | 09:43

Вечером в четверг, 13 ноября, на улице Карпинского в Пензе сбили 72-летнюю женщину, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, это случилось в 16:50.

За рулем автомобиля Nissan Murano, наехавшего на пешехода, был 59-летний пензенец.

Пострадавшую госпитализировали, обстоятельства произошедшего выясняются.

Утром 13 ноября на улице Гагарина водитель Livan сбил насмерть 47-летнего мужчину.