На улице Карпинского сбили 72-летнюю женщину

Вечером в четверг, 13 ноября, на улице Карпинского в Пензе сбили 72-летнюю женщину, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, это случилось в 16:50.
За рулем автомобиля Nissan Murano, наехавшего на пешехода, был 59-летний пензенец.
Пострадавшую госпитализировали, обстоятельства произошедшего выясняются.
Утром 13 ноября на улице Гагарина водитель Livan сбил насмерть 47-летнего мужчину.
Источник — фото «Пенза Новости»
