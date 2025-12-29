Стало известно, кто пострадал в ДТП в Городищенском районе

29.12.2025 | 11:34

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП, случившееся в Городищенском районе в воскресенье, 28 декабря.

По предварительным данным, в 15:00 на 8-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка - граница области столкнулись 2 машины: «Лада-Веста», за рулем которой был 36-летний водитель, и ВАЗ-2107 с 57-летним мужчиной.

В результате происшествия пострадали 3 человека. Водителя ВАЗа и 7-летнюю девочку, находившуюся в салоне «Весты», госпитализировали.

57-летней пассажирке «Весты» оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в областной ГАИ.