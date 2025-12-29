В Городищенском районе в ДТП пострадали 4 человека

В Городищенском районе на дороге Городище – Никольск случилось ДТП с участием 2 легковых автомобилей.
28 декабря столкнулись ВАЗ-2107 и «Лада-Веста», сообщила городищенская служба спасения. От удара кузов «семерки» смяло, у «Весты» покорежило правую сторону, она вылетела в кювет.
«Пострадало 4 человека, среди них ребенок. Они получили травмы средней степени тяжести», - рассказали спасатели.
Пострадавших отправили в клиническую больницу № 6 в Пензе.
26 декабря в Земетчинском районе водитель «Нивы» столкнулся со спецтехникой. От полученных травм мужчина скончался на месте.
