В Городищенском районе в ДТП пострадали 4 человека

29.12.2025 | 09:35

В Городищенском районе на дороге Городище – Никольск случилось ДТП с участием 2 легковых автомобилей.

28 декабря столкнулись ВАЗ-2107 и «Лада-Веста», сообщила городищенская служба спасения. От удара кузов «семерки» смяло, у «Весты» покорежило правую сторону, она вылетела в кювет.

«Пострадало 4 человека, среди них ребенок. Они получили травмы средней степени тяжести», - рассказали спасатели.

Пострадавших отправили в клиническую больницу № 6 в Пензе.

26 декабря в Земетчинском районе водитель «Нивы» столкнулся со спецтехникой. От полученных травм мужчина скончался на месте.