В Золотаревке пропала 18-летняя девушка

27.12.2025 | 21:42

Родственники и волонтеры разыскивают 18-летнюю жительницу села Золотаревка Пензенского района Викторию Олеговну Алексееву. В пятницу, 26 декабря, она вышла из дома и не вернулась.

Ориентировку на пропавшую распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» вечером 27-го числа.

Рост девушки 155 сантиметров, телосложение худощавое. У Виктории Алексеевой длинные русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на ней были бежевая куртка, зеленая кофта, бежевые штаны, того же цвета высокие ботинки, серая шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.