Занесло: «Лада-Ларгус» провалилась в проем на Толстовском путепроводе

В субботу, 27 декабря, в Пензе на Толстовском путепроводе случилось необычное ДТП.

Занесло: «Лада-Ларгус» провалилась в проем на Толстовском путепроводе

Фото последствий разместили в Сети. По словам очевидцев, пожилой водитель потерял управление, автомобиль занесло на снежной дороге. Машина снесла отбойник, ее передняя часть провалилась в проем моста.

Занесло: «Лада-Ларгус» провалилась в проем на Толстовском путепроводе

«Лада-Ларгус» встала вверх задними колесами, завалившись на бок. Водитель не пострадал.

Занесло: «Лада-Ларгус» провалилась в проем на Толстовском путепроводе

«Дедушка цел, отделался легким испугом», - рассказали очевидцы.

Это уже второе ДТП за сутки на Толстовском путепроводе. 26 декабря легковой автомобиль врезался в отбойник и пробил его. Передние колеса машины, которую развернуло перпендикулярно полосе движения, оказались прямо в проеме, зависнув над пустотой.

Занесло: «Лада-Ларгус» провалилась в проем на Толстовском путепроводе

Источник — фото «Пенза Новости»
