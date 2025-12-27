Занесло: «Лада-Ларгус» провалилась в проем на Толстовском путепроводе

В субботу, 27 декабря, в Пензе на Толстовском путепроводе случилось необычное ДТП.
Фото последствий разместили в Сети. По словам очевидцев, пожилой водитель потерял управление, автомобиль занесло на снежной дороге. Машина снесла отбойник, ее передняя часть провалилась в проем моста.
«Лада-Ларгус» встала вверх задними колесами, завалившись на бок. Водитель не пострадал.
«Дедушка цел, отделался легким испугом», - рассказали очевидцы.
Это уже второе ДТП за сутки на Толстовском путепроводе. 26 декабря легковой автомобиль врезался в отбойник и пробил его. Передние колеса машины, которую развернуло перпендикулярно полосе движения, оказались прямо в проеме, зависнув над пустотой.
Последние новости
- В Золотаревке пропала 18-летняя девушка
- В Бессоновском районе при пожаре погибла женщина
- Напиток пензенского производителя проверяют на наличие ацетона
- В Пачелмском районе пропал 82-летний пенсионер
- В Земетчинском районе в ДТП со спецтехникой погиб человек
- Угроза взрыва: из «Высшей лиги» в Пензе вывели людей
- Массовое ДТП в Рамзае: прокуратура проверит качество обработки дороги
- Стало известно о пострадавших в массовом ДТП в Рамзае
- В Пензе мужчина застрял в заборе у онкодиспансера
- В Пензе спасли мужчину, едва не замерзшего в снегу
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!