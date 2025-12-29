В Тамалинском районе случился смертельный пожар

29.12.2025 | 09:13

В Тамалинском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили утром в понедельник, 29 декабря, в региональном ГУ МЧС России.

Трагедия случилась в селе Березовка в воскресенье, 28 декабря. В 12:07 спасателям поступил вызов о том, что на улице Митрохановка загорелся деревянный дом площадью 40 кв. м.

На тушение пламени привлекли 3 человек и 2 единицы техники. После ликвидации огня обнаружили тело мужчины.

Его личность в настоящее время устанавливается.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - рассказали в МЧС.

27 декабря в селе Русский Камешкир при пожаре в частном доме на улице Кирова пострадал 66-летний мужчина.