Происшествия

На улице Гагарина в Пензе насмерть сбили мужчину

Утром в четверг, 13 ноября, на улице Гагарина в Пензе погиб пешеход.

Предварительно установлено, что в 6:55 напротив строения № 19, неподалеку от пересечения с улицей Строителей, 47-летний водитель автомобиля Livan сбил мужчину того же возраста.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.

7 ноября аналогичное ДТП случилось на улице Измайлова: 39-летний пешеход погиб под колесами «Лады-Гранты».

Источник фото - «Сова Пенза авто».

Источник — видео группы «Пенза Новости»
