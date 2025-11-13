На улице Гагарина в Пензе насмерть сбили мужчину

Утром в четверг, 13 ноября, на улице Гагарина в Пензе погиб пешеход.
Предварительно установлено, что в 6:55 напротив строения № 19, неподалеку от пересечения с улицей Строителей, 47-летний водитель автомобиля Livan сбил мужчину того же возраста.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.
7 ноября аналогичное ДТП случилось на улице Измайлова: 39-летний пешеход погиб под колесами «Лады-Гранты».
Источник фото - «Сова Пенза авто».
