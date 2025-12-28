В Каменке разыскивают пропавшего 27 декабря 48-летнего мужчину

В Каменке пропал 48-летний местный житель Вячеслав Геннадьевич Власов. 27 декабря он вышел из дома и не вернулся.
28-го числа ориентировку на мужчину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
Рост пропавшего - 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза голубые.
В день исчезновения на нем были черная кожаная куртка, светло-голубые джинсы, черная шапка-фуражка.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.
Последние новости
- В Русском Камешкире при пожаре пострадал пенсионер
- В Золотаревке пропала 18-летняя девушка
- Занесло: «Лада-Ларгус» провалилась в проем на Толстовском путепроводе
- В Бессоновском районе при пожаре погибла женщина
- Напиток пензенского производителя проверяют на наличие ацетона
- В Пачелмском районе пропал 82-летний пенсионер
- В Земетчинском районе в ДТП со спецтехникой погиб человек
- Угроза взрыва: из «Высшей лиги» в Пензе вывели людей
- Массовое ДТП в Рамзае: прокуратура проверит качество обработки дороги
- Стало известно о пострадавших в массовом ДТП в Рамзае
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!