В Каменке разыскивают пропавшего 27 декабря 48-летнего мужчину

28.12.2025 | 21:44

В Каменке пропал 48-летний местный житель Вячеслав Геннадьевич Власов. 27 декабря он вышел из дома и не вернулся.

28-го числа ориентировку на мужчину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего - 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза голубые.

В день исчезновения на нем были черная кожаная куртка, светло-голубые джинсы, черная шапка-фуражка.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.