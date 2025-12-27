В Бессоновском районе при пожаре погибла женщина

27.12.2025 | 11:17

В селе Грабово Бессоновского района случился смертельный пожар, сообщили в региональном ГУ МЧС России утром в субботу, 27 декабря.

В 14:23 26-го числа спасатели получили информацию о том, что на улице Огородной загорелся частный дом. На тушение пламени привлекли 13 человек и 4 единицы техники.

Огонь бушевал внутри на площади 60 кв. метров. После его ликвидации обнаружили тело 86-летней женщины.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

По факту гибели пенсионерки следователи начали проверку.

Очаг возгорания нашли возле котла в нежилом помещении дома.

«В ходе осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшей не обнаружено», - рассказали в региональном СУ СКР.

Точную причину смерти женщины установит экспертиза.