В Бессоновском районе при пожаре погибла женщина

В селе Грабово Бессоновского района случился смертельный пожар, сообщили в региональном ГУ МЧС России утром в субботу, 27 декабря.
В 14:23 26-го числа спасатели получили информацию о том, что на улице Огородной загорелся частный дом. На тушение пламени привлекли 13 человек и 4 единицы техники.
Огонь бушевал внутри на площади 60 кв. метров. После его ликвидации обнаружили тело 86-летней женщины.
Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
По факту гибели пенсионерки следователи начали проверку.
Очаг возгорания нашли возле котла в нежилом помещении дома.
«В ходе осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшей не обнаружено», - рассказали в региональном СУ СКР.
Точную причину смерти женщины установит экспертиза.
