В Русском Камешкире при пожаре пострадал пенсионер

28.12.2025 | 10:14

Утром субботы, 27 декабря, в селе Русский Камешкир выгорела комната в частном доме. Пострадал 66-летний мужчина.

Сигнал о пожаре на улице Кирова поступил в МЧС в 8:22. Огонь прошел по площади 10 квадратных метров.

«На тушение привлекалось 2 единицы техники и 4 человека личного состава», - сообщили в главном региональном управлении министерства.

Предварительной причиной названа неосторожность при курении.

26-го числа пожар унес жизнь 86-летней женщины в селе Грабово. По факту гибели пенсионерки следователи начали проверку.