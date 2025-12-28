В Русском Камешкире при пожаре пострадал пенсионер

Утром субботы, 27 декабря, в селе Русский Камешкир выгорела комната в частном доме. Пострадал 66-летний мужчина.
Сигнал о пожаре на улице Кирова поступил в МЧС в 8:22. Огонь прошел по площади 10 квадратных метров.
«На тушение привлекалось 2 единицы техники и 4 человека личного состава», - сообщили в главном региональном управлении министерства.
Предварительной причиной названа неосторожность при курении.
26-го числа пожар унес жизнь 86-летней женщины в селе Грабово. По факту гибели пенсионерки следователи начали проверку.
