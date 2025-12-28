Происшествия

В Русском Камешкире при пожаре пострадал пенсионер

Печать
Telegram

Утром субботы, 27 декабря, в селе Русский Камешкир выгорела комната в частном доме. Пострадал 66-летний мужчина.

Сигнал о пожаре на улице Кирова поступил в МЧС в 8:22. Огонь прошел по площади 10 квадратных метров.

«На тушение привлекалось 2 единицы техники и 4 человека личного состава», - сообщили в главном региональном управлении министерства.

Предварительной причиной названа неосторожность при курении.

26-го числа пожар унес жизнь 86-летней женщины в селе Грабово. По факту гибели пенсионерки следователи начали проверку.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети