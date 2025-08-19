В Пензе самокатчик столкнулся с «Ладой-Вестой»

19.08.2025 | 11:28

На улице Чкалова в Пензе пострадал самокатчик. ДТП случилось в 8:50 в понедельник, 18 августа.

Столкнулись 50-летний мужчина, управлявший СИМ, и «Лада-Веста», за рулем которой был 37-летний мужчина. Самокатчика госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

В Пензе самокатчики часто становятся участниками ДТП. В большинстве случаев они сбивают пешеходов, нередко даже скрываются с места происшествия.

Также самокатчики получают травмы из-за падения. С наступлением лета к врачам ежедневно обращаются 3-5 пензенцев, не удержавшихся на СИМ. У них диагностируют повреждения кистей, голеней и многочисленные ссадины.