Происшествия

В Сердобском районе случилось смертельное ДТП с участием ребенка

Печать
Telegram

Днем в пятницу, 2 января, в Сердобском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 13:00 на 66-м километре трассы Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись 2 автомобиля: Skoda Оctavia и «Лада-Гранта». За рулем первого находился 29-летний мужчина, второго - 41-летний.

В Сердобском районе случилось смертельное ДТП с участием ребенка

39-летняя пассажирка «Гранты» от полученных травм погибла на месте.

В Сердобском районе случилось смертельное ДТП с участием ребенка

Пострадали также водитель «Лады» и его 11-летняя пассажирка, а также 29-летняя женщина из Skoda. Всех их госпитализировали.

В Сердобском районе случилось смертельное ДТП с участием ребенка

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото ГАИ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2026

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети