В Сердобском районе случилось смертельное ДТП с участием ребенка

Днем в пятницу, 2 января, в Сердобском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, в 13:00 на 66-м километре трассы Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись 2 автомобиля: Skoda Оctavia и «Лада-Гранта». За рулем первого находился 29-летний мужчина, второго - 41-летний.
39-летняя пассажирка «Гранты» от полученных травм погибла на месте.
Пострадали также водитель «Лады» и его 11-летняя пассажирка, а также 29-летняя женщина из Skoda. Всех их госпитализировали.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
