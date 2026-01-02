В Сердобском районе случилось смертельное ДТП с участием ребенка

02.01.2026 | 15:14

Днем в пятницу, 2 января, в Сердобском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 13:00 на 66-м километре трассы Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись 2 автомобиля: Skoda Оctavia и «Лада-Гранта». За рулем первого находился 29-летний мужчина, второго - 41-летний.

39-летняя пассажирка «Гранты» от полученных травм погибла на месте.

Пострадали также водитель «Лады» и его 11-летняя пассажирка, а также 29-летняя женщина из Skoda. Всех их госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.