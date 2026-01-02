Происшествия

В Кузнецком районе в ДТП пострадал молодой водитель «Гранты»

Поздним вечером в среду, 31 декабря, в Кузнецком районе случилось ДТП, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 22:50 на 27-м километре дороги Кузнецк - Русский Камешкир 31-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» не справился с управлением и съехал с проезжей части, машина опрокинулась.

Молодой мужчина получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

20 декабря в селе Татарский Канадей Кузнецкого района в ДТП пострадал 20-летний водитель «Лады-Приоры», он врезался в опору линии электропередачи.

