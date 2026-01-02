В Кузнецком районе в ДТП пострадал молодой водитель «Гранты»

Поздним вечером в среду, 31 декабря, в Кузнецком районе случилось ДТП, в котором пострадал человек.
По предварительным данным, в 22:50 на 27-м километре дороги Кузнецк - Русский Камешкир 31-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» не справился с управлением и съехал с проезжей части, машина опрокинулась.
Молодой мужчина получил травмы и был госпитализирован.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
20 декабря в селе Татарский Канадей Кузнецкого района в ДТП пострадал 20-летний водитель «Лады-Приоры», он врезался в опору линии электропередачи.
Последние новости
- В Сердобском районе случилось смертельное ДТП с участием ребенка
- С начала новогодних праздников в регионе случилось 14 пожаров
- В Пензенской области сбили беспилотный летательный аппарат
- В Пензенской области в новогоднюю ночь при пожаре погибла женщина
- В поселке Монтажном в ДТП погибла женщина
- На проспекте Победы в Пензе отключили холодную воду
- Огонь уничтожил дом в селе Телегино Колышлейского района
- В Кузнецке огонь полностью уничтожил два автомобиля
- Появились фотографии с места смертельного ДТП под Богословкой
- На трассе в Пензенском районе в ДТП погиб 45-летний мужчина
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!