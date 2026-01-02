В ночь на пятницу, 2 января, в Пензенской области сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом губернатор Олег Мельниченко сообщил в 2:20.
«Пострадавших нет, беспилотник упал за территорией населенного пункта. На месте работают службы экстренного реагирования», - уточнил глава региона.
По его словам, БПЛА был сбит силами ПВО Минобороны РФ.
«Просьба не фотографировать место падения беспилотника и не выставлять снимки в социальные сети, становясь пособниками врага. Не паникуйте, не распространяйте слухи, доверяйте только проверенной информации», - добавил губернатор.
По данным Минобороны, за период с 23:00 до 7:00 были перехвачены и уничтожены 64 украинских БПЛА самолетного типа: 20 - над Самарской областью, по 8 - над Воронежской и Саратовской областями, 7 - над Московским регионом (в том числе 5 БПЛА, летевших на Москву), по 6 - над Рязанской и Ростовской областями, 3 - над Тульской, 2 - над Белгородской и по 1 - над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.
