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Общество

В Пензе в травмпункт ежедневно попадают 3-5 самокатчиков

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В травмпункт на Пионерской, 4, в Пензе ежедневно обращаются 3-5 человек, пострадавших при падении с электросамоката. Достается и пешеходам, рассказали в клинической больнице № 6 им. Г. А. Захарьина.

«Очень сложно предугадать наезд самокатчика. Обычно это происходит внезапно и человек даже не сразу понимает, что произошло», - отметила заведующая травмпунктом Екатерина Сараева.

По ее словам, чаще всего пациенты поступают с повреждениями кистей, голеней и многочисленными ссадинами на теле.

«Бывает так, что пострадавший выглядит как после серьезного ДТП. Бывает и так, что после падения требуется хирургическое лечение в стационаре», - констатировала Екатерина Сараева.

В основном травмы получают люди 18 лет и старше.

Медики советуют не торопиться вставать на ноги после падения - сначала следует оценить свое состояние. Если двигаться тяжело, стоит попросить прохожих о помощи, чтобы те при необходимости вызвали бригаду скорой помощи, которая доставит пострадавшего в приемное отделение дежурного стационара.

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