С начала новогодних праздников в регионе случилось 14 пожаров

С начала новогодних праздников, то есть со среды, 31 декабря, и до 10:00 пятницы, 2 января, в Пензенской области случилось 14 пожаров, сообщили в МЧС.
Один человек погиб (49-летняя женщина из села Пановка Колышлейского района), еще трое получили травмы - это двое мужчин и женщина в Пензе, Никольске и Тамалинском районе.
«Традиционно в праздники основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем», - констатировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Для предотвращения ЧП сотрудники ведомства ведут масштабную профилактическую работу в частном секторе региона.
«Населению доводят основные правила пожарной безопасности путем домового обхода, средств громкоговорящей связи пожарных автомобилей и муниципальной системы оповещения», - добавили в управлении.
Последние новости
- В Сердобском районе случилось смертельное ДТП с участием ребенка
- В Кузнецком районе в ДТП пострадал молодой водитель «Гранты»
- В Пензенской области сбили беспилотный летательный аппарат
- В Пензенской области в новогоднюю ночь при пожаре погибла женщина
- В поселке Монтажном в ДТП погибла женщина
- На проспекте Победы в Пензе отключили холодную воду
- Огонь уничтожил дом в селе Телегино Колышлейского района
- В Кузнецке огонь полностью уничтожил два автомобиля
- Появились фотографии с места смертельного ДТП под Богословкой
- На трассе в Пензенском районе в ДТП погиб 45-летний мужчина
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!