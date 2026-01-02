Происшествия

С начала новогодних праздников в регионе случилось 14 пожаров

С начала новогодних праздников, то есть со среды, 31 декабря, и до 10:00 пятницы, 2 января, в Пензенской области случилось 14 пожаров, сообщили в МЧС.

Один человек погиб (49-летняя женщина из села Пановка Колышлейского района), еще трое получили травмы - это двое мужчин и женщина в Пензе, Никольске и Тамалинском районе.

«Традиционно в праздники основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем», - констатировали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Для предотвращения ЧП сотрудники ведомства ведут масштабную профилактическую работу в частном секторе региона.

«Населению доводят основные правила пожарной безопасности путем домового обхода, средств громкоговорящей связи пожарных автомобилей и муниципальной системы оповещения», - добавили в управлении.

