Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июн 2020|10:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Коронавирус: Александр Никишин сообщил о 37 летальных исходах

Печать

В понедельник, 15 июня, на совещании в региональном правительстве министр здравоохранения Александр Никишин, говоря о коронавирусе, сообщил о 37 летальных исходах.

Он уточнил, что у пациентов были различные сопутствующие заболевания.

«В отделении реанимации находятся 80 человек, 38 на искусственной вентиляции легких, из них 21 - с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», - уточнил Никишин.

В заключение он отметил, что по количеству зарегистрированных случаев область находится на том уровне, чтобы в ближайшее время перейти ко второму этапу снятия ограничений.

«Анализ смертей пациентов говорит о том, что многие лечились самостоятельно. Этого делать нельзя. Люди боятся, что если поедут в больницу, то заразятся коронавирусной инфекцией. Этого бояться не надо. Те, кто обращается сразу, 80-90% выздоравливают», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

По данным на 14 июня, в регионе 3 729 зараженных, 2 935 выздоровевших. Оперштаб сообщал о 31 умершем (17 мужчин и 14 женщин).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

31 или 37?непонятно

Гость||

Он просто не знал, что здесь врали только о 31 погибшем

Гость||

То есть за сутки 6 человек умерло?

Гость||

Ждёмсссс?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Люди боятся, что если поедут в больницу, то заразятся коронавирусной инфекцией. Этого бояться не надо.
Неправда.

Гость||

Интересно! Все хорошо прексная маркиза, за исключеньем пустяка.

Гость||

Журналиста в школу срочно.............

Гость||

В больницу только в крайнем случае, попадешь с ОРЗ,подхватишь Ковид!

Один из основных источников заразы!

Ведь писали же,что лежат вперемешку,ковид не ковид.

Гость||

Гость писал(a):

Этого бояться не надо.

Неправда.

НЕПРАВДА это фундамент нашего государства!

Гость||

Гость писал(a):

НЕПРАВДА это фундамент нашего государства!
Осталось закрепить это положение в основном законе страны- Конституции.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Те, кто обращается сразу, 80-90% выздоравливают
А оставшиеся 10%, с ними что?

Гость||

А цифры заболевших за сутки почему не назвали?

Гость||

О! Министр наконец-то появился! И сразу огорошил такими цифрами...

Гость||

Гость писал(a):

О! Министр наконец-то появился! И сразу огорошил такими цифрами...
Так это нормально,рубит правду-матку...

Гость||

Сколько в стационарах лежат с Ковидом и подозрением на него?

Чижова на прошлых совещаниях озвучивала эти цифры,а сейчас,видимо,полный трындец?

Неправда-фундамент государства?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте