Коронавирус: Александр Никишин сообщил о 37 летальных исходах

15.06.2020 | 09:39

В понедельник, 15 июня, на совещании в региональном правительстве министр здравоохранения Александр Никишин, говоря о коронавирусе, сообщил о 37 летальных исходах.

Он уточнил, что у пациентов были различные сопутствующие заболевания.

«В отделении реанимации находятся 80 человек, 38 на искусственной вентиляции легких, из них 21 - с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», - уточнил Никишин.

В заключение он отметил, что по количеству зарегистрированных случаев область находится на том уровне, чтобы в ближайшее время перейти ко второму этапу снятия ограничений.

«Анализ смертей пациентов говорит о том, что многие лечились самостоятельно. Этого делать нельзя. Люди боятся, что если поедут в больницу, то заразятся коронавирусной инфекцией. Этого бояться не надо. Те, кто обращается сразу, 80-90% выздоравливают», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

По данным на 14 июня, в регионе 3 729 зараженных, 2 935 выздоровевших. Оперштаб сообщал о 31 умершем (17 мужчин и 14 женщин).