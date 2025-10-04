В Пензе разыскивают 14-летнюю девочку, пропавшую 2 октября

В Пензе разыскивают 14-летнюю Анастасию Александровну Малаш. Ее местонахождение неизвестно с 2 октября.
В субботу, 4-го числа, ориентировку распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
Рост Анастасии - 163 сантиметра, телосложение худощавое, волосы черные, глаза голубые. Особая примета - пирсинг в носу.
В день исчезновения Анастасия была одета в черную кофту и черные брюки, обувь - светлые кроссовки.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.