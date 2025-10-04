В Пачелмском районе при пожаре погиб 57-летний мужчина

04.10.2025 | 11:06

В селе Шейно Пачелмского района при пожаре погиб 57-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Трагедия случилась вечером в пятницу, 3 октября. Сигнал о возгорании на улице Нижней Садовой поступил диспетчеру в 20:11.

Бороться с огнем выезжали 4 человека на 2 спецмашинах.

Пламя уничтожило частный дом площадью 56 кв. м. Внутри пожарные обнаружили погибшего мужчину.

