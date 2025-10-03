В Пензе пенсионерка оказалась в больнице после поездки на автобусе

03.10.2025 | 09:44

Днем в четверг, 2 октября, на улице Клары Цеткин в Пензе (Шуист) случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 13:15 в автобусе № 149 (Foton), за рулем которого находился 54-летний шофер, упала пассажирка.

70-летняя женщина получила травмы, ей потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Аналогичное ДТП 9 сентября случилось в Заречном: на улице Ленина в автобусе ЛиАЗ упала 73-летняя пассажирка, ее также госпитализировали.