В Пензе пенсионерка оказалась в больнице после поездки на автобусе

Днем в четверг, 2 октября, на улице Клары Цеткин в Пензе (Шуист) случилось дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, в 13:15 в автобусе № 149 (Foton), за рулем которого находился 54-летний шофер, упала пассажирка.
70-летняя женщина получила травмы, ей потребовалась госпитализация.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
Аналогичное ДТП 9 сентября случилось в Заречном: на улице Ленина в автобусе ЛиАЗ упала 73-летняя пассажирка, ее также госпитализировали.