В селе Саполга при пожаре погибли свиньи, овцы, гуси, утки и кролики

04.10.2025 | 10:02

В пятницу, 3 октября, в селе Саполга Малосердобинского района при пожаре погибли домашняя птица и скот.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 9:50. Пламя охватило постройку площадью 600 кв. м на улице Молодежной.

На тушение выезжали 5 пожарных на 2 спецмашинах. Постройка сгорела.

Погибли свиньи, овцы, гуси, утки и кролики.

«Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в областном ГУ МЧС России.

29 июля в Земетчинском районе загорелся животноводческий комплекс в селе Оторма. Удалось спасти 95 телят.